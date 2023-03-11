Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну

Необхідно почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км, вважає генерал

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос вважає, що лише регулярні удари по території РФ змусять окупантів перехотіти воювати.

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«Для нас завдання, аби зупинити ворога – це власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості безпілотних летальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км. Коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по території РФ нашими засобами, то це достатньо пришвидшить у росіян бажання закінчити війну», –сказав генерал в ефірі Еспресо.

Ексзаступник секретаря РНБО наголосив, що поодиноких ударів недостатньо.

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«А ось адекватна відповідь, за кількістю ураження їхніх об'єктів, може противника зупинити. Тому, треба як найшвидше нарощувати наші спроможності по кількох напрямках. Перше – власне виробництво, а друге – дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби ураження значно більшої дальності. А ще й третє – дотиснути наших американських партнерів, щоб скоріше запрацював ленд-ліз у тому обсязі, який ми очікували, але поки що цього немає», – додав Кривонос.

До слова, генерал Сергій Кривонос вважає, що чинний глава держави, як і його оточення, не хоче, щоб після війни Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України.

Крім того , Сергій Кривонос назвав сильні сторони ворога. На його думку, росіяни достатньо глибоко вміють закопуватися, облаштовувати свою оборону.