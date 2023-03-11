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Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну
Україні слід налагодити власне виробництво ударних дронів, вважає генерал Кривонос
фото з відкритих джерел

Необхідно почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км, вважає генерал

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос вважає, що лише регулярні удари по території РФ змусять окупантів перехотіти воювати.

«Для нас завдання, аби зупинити ворога – це власними ресурсами пришвидшити виготовлення великої кількості безпілотних летальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити Росію хоча б углиб 500-800 км. Коли ми вийдемо на систематичне відпрацювання по території РФ нашими засобами, то це достатньо пришвидшить у росіян бажання закінчити війну», –сказав генерал в ефірі Еспресо.

Ексзаступник секретаря РНБО наголосив, що поодиноких ударів недостатньо.

«А ось адекватна відповідь, за кількістю ураження їхніх об'єктів, може противника зупинити. Тому, треба як найшвидше нарощувати наші спроможності по кількох напрямках. Перше – власне виробництво, а друге – дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби ураження значно більшої дальності. А ще й третє – дотиснути наших американських партнерів, щоб скоріше запрацював ленд-ліз у тому обсязі, який ми очікували, але поки що цього немає», – додав Кривонос.

До слова, генерал Сергій Кривонос вважає, що чинний глава держави, як і його оточення, не хоче, щоб після війни Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України

Крім того , Сергій Кривонос назвав сильні сторони ворога. На його думку, росіяни достатньо глибоко вміють закопуватися, облаштовувати свою оборону.

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Теги: Сергій Кривонос Валерій Залужний фронт росіяни

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