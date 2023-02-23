Чи залежить український контрнаступ від літаків? Пояснення генерала Кривоноса

Сергій Кривонос розповів, яка авіація потрібна Україні

Авіація не є панацеєю для наступу ЗСУ, адже насамперед українському війську потрібна величезна кількість артилерійських снарядів та ешелони боєприпасів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів опальний генерал Сергій Кривонос.

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Коментуючи підсумки чергового «Рамштайну», який відбувся 14 лютого, генерал Кривонос наголосив, що ЗСУ потрібна не просто авіація, а авіація, яка підтримує на передньому краї наші наступальні або оборонні війська і знищує ворога на дальніх підступах до нашого переднього краю.

«Тому не варто казати, що авіація є панацеєю для нашого наступу, це перше. По-друге, чому кажуть про наш контрнаступ навесні? Тому що ми очікуємо наступу росіян, який спочатку мусимо відбити, потім зупинити, знекровити ворога, розгромити його резерви, придушити, а тільки потім здійснити наш контрнаступ. Цей алгоритм випливає з військової науки, це правила війни. Отже, наше завдання номер один – зупинити, знекровити ворога. От тільки після цього можна планувати і розповідати щось про наш наступ», – пояснив генерал.

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Крім того, на думку військового, завдання командирів вищої ланки – щоби авіація ефективно застосовувалася.

«Потрібно не тільки льотчиків навчити, а й створити систему обслуговування літаків, вибудувати систему логістики, починаючи від злітно-посадкових смуг аеродромів і прикриттям цих аеродромів. Окрім обслуговування має бути і захист аеродромів від диверсійно-розвідувальних груп ворога, від безпілотників. Бо посадити пілота в літак і навчити його керувати – це найпростіше. Набагато важче збудувати усю систему обслуговування і захисту літака», – наголосив генерал Кривонос.

З його точки зору, на практиці для ефективної майбутньої контратаки літаки необов’язкові.

«Це не значить, що нам не потрібна західна авіація. Нам потрібні літаки і гелікоптери, які зможуть завдавати удари з повітря, прикривати наші наземні війська. Та і вони не є панацеєю. Насамперед нам потрібна величезна кількість артилерійських снарядів, засобів артилерійської розвідки, аби своєчасно виявляти ворога, своєчасно його подавляти. Нам боєприпаси потрібні ешелонами, кілометрами. У нас багато проблем і спиратись тільки на авіацію не можна. Потрібно врахувати досвід вірмено-азербайджанської війни. Тоді на 35-й день 44-денної війни (Друга карабаська війна, яка тривала з кінця вересня до початку грудня 2020 р.) в Азербайджану закінчилися снаряди великого калібру. Ще тоді я казав, що ми можемо стикнутися з подібним дефіцитом. Але наше керівництво на це увагу не звернуло. Лише один день на тиждень наш завод з виробництва снарядів «Артем» працював. Нам потрібно багато чого: і БТР, і танки, і протитанкові комплекси, і авіація», – підсумував генерал.

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