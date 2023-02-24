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Опальний генерал пояснив, чому оточення президента боїться Залужного

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Опальний генерал пояснив, чому оточення президента боїться Залужного
фото з відкритих джерел

«Генерал Залужний – майбутній Ейзенгауер»

Чинний глава держави, як і його оточення, не хоче, щоб після війни Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зміг стати кандидатом номер один на місце президента України. Таку думку Сергій Кривонос висловив в інтерв’ю «Главкому».

Коментуючи повідомлення у пресі, у тому числі західній, про нібито конфлікт між Зеленським і Залужним і намір Офісу президента призначити головнокомандувачем генерал-полковника Олександра Сирського, Кривонос наголосив, що така заміна не є корисною.

«Зміна головнокомандувача під час війни, особливо на даному етапі, абсолютно не є корисною ані для держави, ані для Збройних сил. Це по-перше. По-друге, щодо президента України, то повторю: його точку зору формує оточення. Комусь вигідно і корисно замінити генерала Залужного, а наше завдання №1 – не допустити цього завдяки всенародній підтримці», – сказав військовий.  

Проблемою номер один, на думку генерала Кивоноса, є те, що оточення нинішнього глави держави боїться, що генерал Залужний – це майбутній Ейзенгауер (Дуайт Ейзенгауер – генерал, 34-й президент США), який після війни стане кандидатом номер один на місце президента України.

«Саме тому чинний глава держави хоче не допустити цього, всіляко дискредитувати генерала Залужного та зняти його з цієї посади. Поки зняти не вдалося», – підкреслив генерал.

Нагадаємо, влітку президент України Володимир Зеленський наголосив, що не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду. 

Читайте також інтерв’ю: Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання – не допустити цього
Теги: росія РНБО війна окупація Офіс президента Олексій Данілов Сергій Кривонос

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