Росіяни змінили тактику ракетних ударів: Ігнат пояснив, до чого тут річки

Противник почав використовувати нічні удари

Росіяни цього тижня змінили тактику застосування ракет: якщо раніше вони влаштовували масовану атаку приблизно раз на два тижні, то нині застосовують ракети невеликим кількостями, запускаючи над річищами Дністра та Південного Бугу, якомога нижче «притискаючи» до землі. Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону у неділю ввечері.

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«Противник почав використовувати й нічні удари. Вночі б'є ракетами, бо раніше це були «Шахеди» у нічний час. А зранку при масованих ударах були вже ракетні удари. Цього разу ховає він ці ракети у руслах річок. Використовує і річку Дністер, і Південний Буг, щоб якомога нижче ракета була «притиснута» до землі й таким чином десь вдається обійти ті засоби ППО, які можуть їх потенційно знищити», – сказав Ігнат.

Юрій Ігнат фото з відкритих джерел

Ігнат також нагадав про ситуацію 18 лютого, коли з морського катера росіяни випустили чотири ракети.

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Раніше представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський заявив, що РФ може завдати ракетних ударів по Україні впродовж 22-24 лютого.

Нагадаємо, бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території Росії, щонайменше за 200 км від державного кордону України, поза досяжністю вогню українських сил.

Також у Росії наростили виробництво гіперзвукової ракети «Кинджал», якими окупанти обстрілюють українські міста.