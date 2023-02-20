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Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати
фото з відкритих джерел

Мережа бот-розсилки, яка раніше працювала виключно на російську аудиторію, взялася за дискредитацію мобілізаційної кампанії в Україні

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зафіксував 17-18 лютого масову розсилку повідомлень в Telegram-чатах, спрямовану на дискредитацію мобілізації в Україні, яку здійснила російська мережа бот-розсилки.  

У розсилці було задіяно чотири десятка облікових записів, які розмістили понад 720 повністю ідентичних оголошень. Ці профілі мають фото, «запозичені» з фотостоків чи соцмереж, і вже використовувалися раніше у російських бот-розсилках.

До 17 лютого вони поширювали оголошення, які були спрямовані лише на російську аудиторію. 

Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні через Telegram-чати фото 1

Зокрема, найбільш продуктивний  з них «Егор Пелевин», на якого припадає понад 10% повідомлень, до цього рекламував майнінгову компанію з Іркутська, віддалену роботу в Росії та Telegram-канал з порноконтентом.

Нагадаємо, мобілізований у січні тернополянин загинув через чотири дні після прибуття на фронт, після чого у соцмережах спалахнув скандал. Рідні чоловіка стверджують, повістку йому вручили на зупинці громадського транспорту. Після мобілізації він не проходив жодної підготовки.

У той же час одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці під час мобілізаційних заходів. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський. Як повідомив Веніславський, на засіданні профільного комітету ВР розглянуть резонансні випадки, коли представники військкоматів вручають повістки незаконно.

Тим часом The Times з посиланнмя на джерело з Офісу президента України повідомило, що нещодавно запущена в Україні кампанія добровільної мобілізації дала «хороші результати».

Читайте також: Мобілізація в Україні. Готуватися треба всім?
Теги: пропаганда гібридна війна росія війна

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