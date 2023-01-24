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Герасимов, ймовірно, звільнив одного з ключових генералів – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Герасимов, ймовірно, звільнив одного з ключових генералів – розвідка Британії
фото з відкритих джерел

Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищому керівництві РФ

Генерал-полковник Михайло Теплінський, ймовірно, був звільнений з посади одного з ключових оперативних командувачів Росії в Україні. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Теплінський був офіцером на місці, відповідальним за відносно успішне виведення військ РФ із заходу Дніпра в листопаді 2022 року, і він отримав похвалу в Росії як здібний і прагматичний командир.

Залишається незрозумілим, чи зберігає Теплінський свої додаткові повноваження на посаді командувача повітряно-десантних військ Росії", – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що існує реальна можливість, що відставці Теплінського сприяли дебати щодо завдань, які були поставлені перед ВДВ: їх часто використовували для утримання наземних позицій, що зазвичай мала б робити механізована піхота.

«Звільнення Теплінського, ймовірно, є ще одним симптомом триваючих розбіжностей у вищому керівництві російської операції, оскільки генерал Валєрій Герасимов намагається нав'язати свій особистий авторитет у цій кампанії», – додали у міноборони.

Герасимов, ймовірно, звільнив одного з ключових генералів – розвідка Британії фото 1

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.

Теги: війна росія окупанти Україна

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