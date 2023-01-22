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Британська розвідка пояснила, навіщо Росія збільшує армію і створює нові військові округи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, навіщо Росія збільшує армію і створює нові військові округи
Реформа у російській армії триватиме до 2026 року
фото з відкритих джерел

Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб

Плани російського керівництва реформувати армію, зокрема збільшити її чисельність, свідчать про його намір підготуватися до тривалої військової загрози. Однак РФ буде важко укомплектувати нові війська. Про це йдеться у зведенні Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка нагадала, що 17 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував масштабну реформу армії, яку планують реалізувати в період із 2023 до 2026 року.

Британська розвідка пояснила, навіщо Росія збільшує армію і створює нові військові округи фото 1

Згідно з інформацією Міноборони РФ, російські війська планують збільшити до 1,5 млн осіб, тобто на 11%. Також Шойгу оголосив про створення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ на заході Росії. Новий корпус хочуть розмістити в Карелії, неподалік кордону з Фінляндією.

Британська розвідка вважає, такі рішення свідчать, що Росія може готуватися до військової загрози навіть після війни з Україною. Однак, ймовірно, РФ зіткнеться з труднощами щодо укомплектування нових військ.

«Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, вважає, що посилена військова загроза з застосуванням звичайних озброєнь збережеться ще багато років після нинішньої війни в Україні. Однак Росії, швидше за все, буде важко укомплектувати персонал та оснастити заплановане розширення», – зазначає розвідка Британії.

Нагадаємо, втрати Росії у війні проти України вже досягли приголомшливих 188 тисяч осіб. Окрім того, за 331 день війни українці знищили або захопили понад 2000 танків армії РФ. 

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Теги: розвідка втрати Сергій Шойгу військові українці Міноборони РФ Міноборони міністр росія британська розвідка

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