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Ситуація на фронті в Україні зайшла в глухий кут – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ситуація на фронті в Україні зайшла в глухий кут – британська розвідка
Біля Кремінної ЗСУ відбили атаку окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Розвідка назвала три сектори, де точаться запеклі бої

Ситуація в зонах бойових дій в Україні зайшла у глухий кут. Однак існує можливість просування російських військ навколо Бахмута. Про це йдеться у звіті британської розвідки.

У зведенні зазначається, що останніми днями найзапекліші бої точилися у трьох секторах.

«На північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захистилася від російської контратаки», - йдеться у матеріалі.

У Донецькій області, на Бахмутському напрямку, російська армія та сили «Вагнера», ймовірно, відновлюють свої позиції в місті Соледар після його захоплення на початку тижня.

На півдні, у Запорізькій області, обидві сторони зосередили значні сили, які проводили артилерійські перестрілки та сутички, але уникали широкомасштабних наступальних дій.

Загалом конфлікт зайшов у глухий кут. Однак існує реалістична можливість просування російських військ навколо Бахмута», – підсумувала британська розвідка.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: британська розвідка війна росія Україна окупанти

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