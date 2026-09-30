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Росія має заплатити за завдані Україні збитки: Корецький зробив заяву про компенсації

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія має заплатити за завдані Україні збитки: Корецький зробив заяву про компенсації
Міжнародний Реєстр збитків створений як перший етап майбутнього механізму компенсації збитків, які завдали окупанти
фото з відкритих джерел

Міжнародний Реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви за всіма передбаченими категоріями

Росія має понести відповідальність за шкоду, якої вона завдала Україні внаслідок повномасштабної агресії. Відтепер постраждалі можуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків за всіма 43 категоріями. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пише «Главком».

«Росія має понести відповідальність за всю шкоду, яку вона завдала і продовжує завдавати Україні – людям, бізнесу, державі», – наголосив глава уряду.

За його словами, тепер для подання доступні 21 категорія для фізичних осіб, 11 – для юридичних осіб та 11 – для держави. Три останні категорії відкрили 30 вересня.

Реєстр охоплює різні види втрат, яких зазнали українці, підприємства та держава через російську агресію. Йдеться, зокрема, про особисті втрати людей, пошкодження або знищення житла та іншого майна, економічні збитки бізнесу, руйнування інфраструктури, шкоду культурній спадщині та довкіллю.

Окремі категорії стосуються втрат держави. Для юридичних осіб нещодавно відкрили, зокрема, можливість подавати заяви щодо евакуації або переміщення бізнесу, інших економічних втрат та гуманітарних витрат.

Для фізичних осіб у вересні відкрили останні чотири категорії. Вони стосуються інших порушень міжнародного права, інших економічних втрат, а також втрати доступу до медичної допомоги та освіти.

Корецький повідомив, що до Реєстру вже подано 195 тис. заяв, понад 65 тис. із них внесено до Реєстру. За його словами, кожна належним чином зафіксована втрата формує доказову базу для подальшого розгляду в межах міжнародного компенсаційного механізму.

Міжнародний Реєстр збитків створений як перший етап майбутнього механізму компенсації. Його завдання – фіксувати заяви та докази шкоди, завданої російською агресією. Саме внесення заяви до Реєстру ще не означає встановлення розміру компенсації або призначення виплати. Подати заяву до Реєстру можна онлайн через портал «Дія».

Варто нагадати, що Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі окупанти атакували енергетичні об’єкти ракетами та безпілотниками в Києві, Київській області та інших регіонах.

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Теги: Сергій Корецький компенсація росія війна економіка

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