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Операція «Вівальді»: ЗСУ анонсували гарні новини з Донбасу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Операція «Вівальді»: ЗСУ анонсували гарні новини з Донбасу
Операція має забезпечити вихід українських підрозділів на вигідні рубежі оборони
фото: Третій армійський корпус

Українські військові провели перший етап операції на півночі Донецької області та продовжують діяти на Лиманському напрямку.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Українські військові вже мають результати першого етапу та анонсують нові успіхи. Про це командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини», пише «Главком».

За його словами, операція має забезпечити вихід українських підрозділів на вигідні рубежі оборони. Йдеться не лише про повернення певної кількості територій, а про створення позицій, які дозволять ефективніше стримувати російський наступ на Донецькому та Луганському напрямках.

Під час першого етапу українські військові ліквідували осередки російської інфільтрації в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та Коров'ячого Яру. Також під контроль України повернули село Середнє.

У Третьому армійському корпусі заявили, що загалом українські підрозділи зачистили від російської присутності близько 75 кв. км, ще близько 10 кв. км території були звільнені. Крім того, українські сили порушили російську логістику на цьому напрямку. Операція тривала в умовах інформаційної тиші. У корпусі наголосили, що її перший етап – лише частина задуму.

Білецький заявив, що у відкритих джерелах уже з'являються припущення щодо подальших цілей українських військ. Водночас він закликав не поспішати з висновками та стежити за офіційними повідомленнями.

«Операція називається «Вівальді». А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це – лише перший із них», – заявив командир. Він також додав: «Добрі новини будуть».

Варто зазначити, що раніше Третій армійський корпус 15 вересня заявив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. За даними військових, українські підрозділи зачистили близько 75 кв. км території та деокупували понад 10 кв. км.

У корпусі також повідомили про значні втрати російських військ під час першого етапу операції. Зокрема, йдеться про понад 12 тис. знищених безпілотників та сотні одиниць техніки й артилерійських систем.

За задумом операції, українські сили мали не лише вибити російські підрозділи з окремих ділянок, а й порушити їхню логістику та послабити можливості для подальшого просування.

Теги: ЗСУ Андрій Білецький Донбас війна

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