Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль ще одне селище
Українські військові звільнили селище Таврійське
У Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Про це повідомляє Херсонська міська рада.
«Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське», – зазначають в міськраді.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.
Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб