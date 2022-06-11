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    Події в Україні

    Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль ще одне селище

    ЗСУ продовжують контрнаступ у Херсонській області - Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль ще одне селище
    ЗСУ продовжують контрнаступ у Херсонській області
    фото з відкритих джерел

    Українські військові звільнили селище Таврійське

    У Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Про це повідомляє Херсонська міська рада.

    «Під контролем України повністю перебуває селище Таврійське», – зазначають в міськраді.

    Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.

    Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль ще одне селище