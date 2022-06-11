Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ взяли під контроль ще одне селище

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. До обласного центру залишається 15 км.

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб