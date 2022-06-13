Голова Херсонської ОВА пояснив, як регіон опинився під окупацією

Геннадій Лагута розказав, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору

Керівництво Херсонської області не було попереджене про те, що 24 лютого Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута.

Чиновник розповів, що війна застала мене вдома. Як тільки Лагута дізнався, що росіяни почали наступ на Херсонщину, він вирушив на своє робоче місце.

«О 5 годині ранку розбудив телефонний дзвінок від начальника патрульної поліції Херсонської області. Я миттєво набрав командира нашої бригади прикордонників, який дослівно сказав: «Миколайовичу, мої позиції обстрілюють «Градами». Почалося». Далі я викликав водія, з яким іще по темному Херсону добралися до мого службового кабінету. Було близько 5.30 год. Через пів години з’їхалися заступники. Потім приступили до виконання мобілізаційних та інших команд, пов’язаних із підготовкою до запровадження воєнного стану», – розповів він.

За словами Лагути, звістка про вторгнення Росії стала для нього несподіванкою. Попри заяви секретаря РНБО, який запевняв, що українська влада знала і готувалася до нападу Росії, очільник Херсонської обласної адміністрації не мав жодних розпоряджень, пов’язаних з підготовкою до війни.

«Жодних команд не надходило. Прохання, які одержували від військових щодо комплектування батальйону територіальної оборони, спільно вирішували з головою обласної ради, виділяли на це кошти з місцевого бюджету. Тим паче 23 лютого, коли президент оголосив в країні надзвичайний стан після визнання Росією так званих «ДНР» і «ЛНР», у Херсоні ми зібрали Раду оборони області. Там доповідали наші військові, і ніхто з них мені нічого не сказав, що завтра, 24 лютого почнеться війна. 23 лютого я засинав з думкою про запуск «Урбан-парку», який збиралися відкрити 1 травня на Херсонщині», – сказав чиновник.



Лагута розповів, що коли Служба безпеки та поліція доповіли про захід російських танків до Нової Каховки і їхнє наближаються до Херсона, чиновники Херсонської ОДА знищили всі таємні документи і близько 15 години 24 лютого 2022 року покинули будівлю облдержадміністрації.

«Виїхав на заміський пункт управління. Однак туди не доїхав, оскільки окупанти танками захопили дорогу. Довелося переночувати в області і на ранок 25 лютого знову повернувся до Херсона. Того дня з міста виходила 124 бригада територіальної оборони і 59 бригада ЗСУ. Лише після цього я зі своїм заступником Миколою Якименком остаточно покинули Херсон», – розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.



