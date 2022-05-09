Окуповану Херсонщину покинув кожен п'ятий мешканець

Нещодавно у Херсоні з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна»

Окупанти не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали

Територію тимчасово окупованої Херсонської області покинув кожен п'ятий мешканець, попри відсутність офіційних «зелених коридорів». Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута.

«За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області – кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра», – сказав він.

Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно, зауважив Лагута. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Лагута розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку – через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках, зазначив голова ОВА.

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Але жителі окупованого Херсона продовжують чинити опір загарбнику. Нещодавно у місті з'явився патріотичний білборд із написом «Херсон – це Україна».

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