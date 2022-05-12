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    Події в Україні

    Окупанти готуються приєднати Маріуполь до Росії: названо дату «референдуму»

    Окупанти готуються приєднати Маріуполь до Росії: названо дату «референдуму»
    фото: ura.news

    У місцевих школах вже підписують зошити «Маріуполь. Ростовська область»

    Загарбники готуються провести у Маріуполі так званий «референдум» про приєднання до Росії. Є інформація про те, що він може пройти 15 травня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    За його словами, є ознаки підготовки прямої інтеграції Маріуполя до Росії разом з окупованою частиною Донецької області. Очікується, що на непідконтрольні території зайдуть російські банки і виші.

    «Надходить інформація про намір організації та проведення «референдуму"» в Маріуполі про приєднання до Росії. Вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неодноразово отримували свідчення джерел, що самопроголошений мер назве саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати - продовжуємо відстежувати і фіксувати». - зазначив Андрющенко.

    Він також підкреслив, що в місцевих школах вже підписують зошити «Маріуполь. Ростовська область».

    Нагадаємо, дружина азовця розповіла про підступні дії рашистів на «Азовсталі» .

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти готуються приєднати Маріуполь до Росії: названо дату «референдуму»