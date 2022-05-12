Одещина: мешканці Южненської громади отримали суворе попередження

Через мінну небезпеку людям заборонили відвідувати деякі пляжі Одеської області. Йдеться про Южненську громаду. Про це повідомили у міськраді.

Ці міни реагують на пішоходів та можуть здетонувати від того, що на них наступили. Людям заборонили ходити по піску.

Раніше на пляжах були встановлені лише протитанкові міни. Такі заходи потрібні для захисту піщаної смуги прибережної території. Також заборонено перебувати на пляжах Одеси. На узбережжях встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.

Нагадаємо, що мінна небезпека зберігається й на околицях Києва, зокрема там, де велися бойові дії. Відомо, що 20 квітня в Ірпені було виявлено та знешкоджено потужну авіаційну бомбу.

Раніше експерт Асоціації саперів України висловив думку, що на повне розмінування України знадобиться 64 роки.