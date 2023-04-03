Після пожежі в храмі на Тернопільщині вціліла лише ікона (фото)

Пожежа в храмі завдала збитків майже на 800 тис. грн

Під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони. Про це повідомили в соціальних мережах.

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Освячення церкви мало відбутися у 2023 році, на свято Різдва Іоанна Предтечі. Символічно, що полум'я оминуло ікону з зображенням цього пророка.

«Потріскались стіни, обсипалася штукатурка, обвалились згорівши крокви та поплавились склопакети. А паперова іконочка Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, яка стояла на вікні в вівтарі, залишилась майже не ушкодженою», – йдеться у дописі.

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Наслідки пожежі

Зазначимо, що в ніч на 28 березня 2023 року було здійснено підпал храму на честь Покрова Пресвятої Богородиці в селі Кордишів Шумського благочиння Тернопільської єпархії.

Як повідомив настоятель громади та власник ділянки протоієрей Георгій Цезарук, підпал був вчинений о першій годині ночі, коли у вівтар закинули займисту суміш: священника одразу повідомили про пожежу і за годину він вже був біля свого палаючого храму.

Наслідки пожежі

Наразі відкрите кримінальне впровадження. За попередньою оцінкою, полум’я знищило майно на суму до 800 тис. грн.

Нагадаємо, що в Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача, яка була поставлена на облік пам'яток архітектури.