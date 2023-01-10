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Глава МЗС Німеччини відвідала Харків, ситуація під Соледаром. Головне за 10 січня

Олександра Садова
glavcom.ua
Глава МЗС Німеччини відвідала Харків, ситуація під Соледаром. Головне за 10 січня
фото: Генштаб

Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Глава МЗС Німеччини відвідала Харків, ЗСУ пояснили, що відбувається під Соледаром, Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав умову. Ці та інші події 10 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього найголовнішого.

Глава МЗС Німеччини відвідала Харків

Сьогодні, 10 січня,  із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона стала першим членом кабінету міністрів Німеччини, який відвідав східну Україну з початку російської агресивної війни. У ході візиту до Харкова Бербок отримала уявлення про становище людей у місті, за яке вже давно йде боротьба. 

ЗСУ пояснили, що відбувається під Соледаром

Українські захисники працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою. За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами артилерії. Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав умову

Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно. Шольц зазначив, що західні союзники «витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання», а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.

Британська розвідка оцінила ймовірність захоплення РФ Бахмута

Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи зможе оточити місто найближчим часом. Зазначається, що окупанти хочуть спробувати охопити Бахмут з півночі. Проте експерти вважають, що незважаючи на посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи охопить місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають стабільну глибинну оборону та контролюють шляхи постачання.

The Financial Times: Китай не довіряє Путіну і чекає на поразку Росії

Росія не попередила Китай про вторгнення в Україну. Тепер Китай заговорив про недовіру до російського диктатора Володимира Путіна. Зазначається, що у китайському уряді навіть понизили в посаді заступника міністра закордонних справ, бо він не зміг спрогнозувати війну росії з Україною. А один з китайських чиновників у розмові з FT взагалі назвав російського президента «божевільним».

Нагадаємо, триває 321-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

Теги: Харків Бахмут британська розвідка танки Анналена Бербок місто Берлін Китай окупанти росія розвідка росіяни

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