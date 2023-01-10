The Financial Times: Китай не довіряє Путіну і чекає на поразку Росії

Китай припускає сценарій, за яким Росія після війни стане економічно і політично ослабленою «другорядною державою»

Росія не попередила Китай про вторгнення в Україну. Тепер Китай заговорив про недовіру до російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише Financial Times.

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Зазначається, що у китайському уряді навіть понизили в посаді заступника міністра закордонних справ, бо він не зміг спрогнозувати війну росії з Україною. А один з китайських чиновників у розмові з FT взагалі назвав російського президента «божевільним».

Видання зазначає, що Китай припускає сценарій, за яким Росія після війни стане економічно і політично ослабленою «другорядною державою».

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Пекін, в свою чергу, готує «фундаментальне перезавантаження» у зовнішній та економічній політиці, основна увага приділяється покращенню відносин із Європою.

Раніше міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Китай має намір поглиблювати співпрацю з Росією наступного року, а також запевнив у «неупередженій» позиції країни щодо війни в Україні.

США заявили, що слідкують за кожним рішенням, яке приймає Китай у відповідь на прохання Росії про допомогу у сфері безпеки, щоб у разі чого застосувати важелі впливу.