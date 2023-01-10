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Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав умову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Передача танків Leopard Україні: Шольц назвав умову
Reuters

Берлін не передаватиме танки самостійно

Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у ході заходу Соціал-демократичної парті, передає Reuters.

Шольц зазначив, що західні союзники «витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання», а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.

«Німеччина не піде на це (передачу танків Leopard Україні – «Главком») сама. Німеччина завжди буде залишатися єдиною зі своїми друзями і союзниками», – додав канцлер.

Раніше повідомлялося, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.

Президент Польщі Анджей Дуда провів 9 січня засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2.

Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Варто відзначити, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.

Читайте також: Хочуть воювати під Берліном. Данілов відреагував на позицію Шольца щодо танків
Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна танки

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