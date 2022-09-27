Голова ОВА відзвітував про успіхи ЗСУ на Донеччині

Кириленко: «Ворог не зміг просунутись на ключових напрямках»

Донеччина була тимчасово окупована до 24 лютого приблизно на третину. Однак ворог не зміг там просунутися і захопити ключові міста. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Я веду до того, наскільки велику кількість зусиль нами застосовано і витрачено, але результат є. Ворог не зміг просунутися на ключових напрямках і не зміг оточити ані Слов’янськ, ані Краматорськ, ані мужнє місто Авдіївка, і, відповідно, Новопавлівський напрямок: це і Мар’янка, і Красногорівка», – наголосив Кириленко.

До слова, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу.

Тим часом Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.