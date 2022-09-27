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Голова ОВА відзвітував про успіхи ЗСУ на Донеччині

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Голова ОВА відзвітував про успіхи ЗСУ на Донеччині
Наразі пів області вже під контролем України 
фото з відкритих джерел

 Кириленко: «Ворог не зміг просунутись на ключових напрямках»

Донеччина була тимчасово окупована до 24 лютого приблизно на третину. Однак ворог не зміг там просунутися і захопити ключові міста. Про це у розмові з «Главкомом» повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Я веду до того, наскільки велику кількість зусиль нами застосовано і витрачено, але результат є. Ворог не зміг просунутися на ключових напрямках і не зміг оточити ані Слов’янськ, ані Краматорськ, ані мужнє місто Авдіївка, і, відповідно, Новопавлівський напрямок: це і Мар’янка, і Красногорівка», – наголосив Кириленко. 

До слова, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу. 

Тим часом Кремль оголосив анексію загарбаних територій ще до кінця псевдореферендумів.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: Донеччина Павло Кириленко Слов’янськ місто ворог Авдіївка

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