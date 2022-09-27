Із 24 лютого з Донеччини евакуювалось три чверті населення – голова ОВА

До початку вторгнення на території області проживало 1,67 млн людей

У Донецькій області залишилося близько 350 тисяч населення, тоді як до 24 лютого тут мешкали 1,67 млн людей. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Із початку процесу обов’язкової евакуації, який стартував 2 серпня, з Донецької області виїхало більше 17 тисяч осіб. Притому, що основна кількість населення, а це приблизно три чверті, виїхала ще починаючи з 24 лютого, бо евакуацію ми фактично розпочали з першого дня повномасштабного вторгнення», – сказав Кириленко.

Начальник ОВА також пояснив, яким чином влада опікується евакуйованими.

«Ми допомагаємо людині від посадки в евакуаційний автобус чи інший транспортний засіб з місця її постійного помешкання до доставки до місця евакуації до низки областей, зокрема, Кіровоградської, Полтавської, регіонів Західної України. Також опікуємось забезпеченням продуктами харчування, налагоджуємо алгоритм виплат, які відбуваються за чіткою координацією військової адміністрації та уряду», – каже посадовець.

За словами Павла Кириленка, із моменту обов’язкової евакуації, у співпраці з урядом і, зокрема, з Міністерством реінтеграції, триває процес утворення і функціонування хабів. Як, наприклад, в Кіровоградщині є хаб – кол-центр, де працюють співробітники обласної військової адміністрації, які на зв’язку з населенням і онлайн, і офлайн.

Нагадаємо, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі тривало до 27 вересня.

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.