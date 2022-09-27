Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Із 24 лютого з Донеччини евакуювалось три чверті населення – голова ОВА

Надія Карбунар
glavcom.ua
Із 24 лютого з Донеччини евакуювалось три чверті населення – голова ОВА
На Донеччині 2 серпня розпочалася обов'язкова евакуація
фото з відкритих джерел

До початку вторгнення на території області проживало 1,67 млн людей

У Донецькій області залишилося близько 350 тисяч населення, тоді як до 24 лютого тут мешкали 1,67 млн людей. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Із початку процесу обов’язкової евакуації, який стартував 2 серпня, з Донецької області виїхало більше 17 тисяч осіб. Притому, що основна кількість населення, а це приблизно три чверті, виїхала ще починаючи з 24 лютого, бо евакуацію ми фактично розпочали з першого дня повномасштабного вторгнення», – сказав Кириленко.

Начальник ОВА також пояснив, яким чином влада опікується евакуйованими.

«Ми допомагаємо людині від посадки в евакуаційний автобус чи інший транспортний засіб з місця її постійного помешкання до доставки до місця евакуації до низки областей, зокрема, Кіровоградської, Полтавської, регіонів Західної України. Також опікуємось забезпеченням продуктами харчування, налагоджуємо алгоритм виплат, які відбуваються за чіткою координацією військової адміністрації та уряду», – каже посадовець.

За словами Павла Кириленка, із моменту обов’язкової евакуації, у співпраці з урядом і, зокрема, з Міністерством реінтеграції, триває процес утворення і функціонування хабів. Як, наприклад, в Кіровоградщині є хаб – кол-центр, де працюють співробітники обласної військової адміністрації, які на зв’язку з населенням і онлайн, і офлайн.

Нагадаємо, після успішного контрнаступу ЗСУ Україна контролює 50% Донецької області, тому заяви окупантів про наміри за підсумками «референдуму» приєднати усю Донеччину до складу Росії не мають сенсу.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі тривало до 27 вересня. 

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Читайте також інтерв'ю: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: Україна населення харчування чоловік влада окупанти автобус

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куп’янськ перебуває під інтенсивними артобстрілами
У Куп’янську масова евакуація. Росія мститься за звільнення частини міста
15 вересня, 21:17
Жертвами удару рашистів стало четверо медиків
На Харківщині окупанти обстріляли психіатричну лікарню під час евакуації: є загиблі 
18 вересня, 12:05
З 1 жовтня виїзд за межі окупованої частини Запорізької області дозволено лише на підставі спецперепустки
Залишилось менше 10 днів: мер Мелітополя закликав чоловіків негайно евакуюватися
21 вересня, 19:02

Події в Україні

Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 
Донька звільненого морпіха Діанова опублікувала зворушливе відео 
Ніч під залповим вогнем: окупанти випустили 90 снарядів по Дніпропетровщині (фото)
Ніч під залповим вогнем: окупанти випустили 90 снарядів по Дніпропетровщині (фото)
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
Банкова назвала кількість населених пунктів, стертих окупантами з лиця землі
Співробітники Запорізької АЕС намагаються виїхати з окупованої території
Співробітники Запорізької АЕС намагаються виїхати з окупованої території
Із 24 лютого з Донеччини евакуювалось три чверті населення – голова ОВА
Із 24 лютого з Донеччини евакуювалось три чверті населення – голова ОВА
Напад з Білорусі: Міноборони оцінило рівень загрози
Напад з Білорусі: Міноборони оцінило рівень загрози

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Мобілізація зривається. Лукашенко втішає печального Путіна (відео) 
210K
Російський пропагандист втратив дар мови через тризуб на фото із РФ
192K
Кремль готовий до переговорів з Україною, проте на нових умовах, – МЗС Туреччини
123K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
98K
Соловйов закликав розстрілювати російських воєнкомів (відео)
70K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 

Новини

ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
П'ять хороших новин 26 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
25 вересня, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту