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Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії
Головні новини ночі 18 жовтня
фото: російський Єйськ

Президент РФ Володимир Путін наказав захопити українське місто Бахмут до кінця жовтня

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 18 жовтня. Найважливіше: Путін наказав окупувати Бахмут до кінця жовтня. Також в російському Єйську ввели надзвичайний стан через авіакатастрофу літака Су-34.

В російському Єйську введено режим надзвичайної ситуації

Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії фото 1

На місці аварії військового літака Су-34 в Єйську введено режим надзвичайної ситуації (НС). Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Україну чекає нова хвиля мобілізації

Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії фото 2

Арестович запевнив, що ми входимо у нову фазу війни, яка буде дуже непростою для України.

«Від нас буде потрібна знову мобілізація і психологічна, і моральна, і політична, робота з партнерами, а також військова мобілізація – в сенсі всіх тих, хто допомагає армії, а саме волонтери. І цілком можливо, що попереду на нас чекає продовження мобілізації особового складу. До цього потрібно бути готовим. Сюди прийде мільйон російських мобілізованих, тому і нам знадобиться мобілізація», – сказав Арестович.

Путін наказав захопити український Бахмут до кінця жовтня

Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії фото 3

Президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що епіцентр найважчих боїв зараз розташований на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку.

«У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут, тому, дійсно, там дуже важкі бої», – сказала вона.

Маляр наголосила, що Збройні сили Україну гідно тримають оборону і не дають ворогу просунутись вперед, росіяни зараз перебувають на околицях міста.

Європарламент може визнати Росію державою-спонсором тероризму

Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії фото 4

Європарламент схвалив запит групи Європейських консерваторів та реформістів щодо включення до порядку денного пленарних засідань дебатів про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Під час голосування 201 євродепутат підтримав включення резолюції у дебати, 99 висловилися проти, ще 61 – утримався.

Очікується, що резолюцію буде обговорено та винесено на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Росія заявила про неможливість демілітаризації ЗАЕС

Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан в Росії фото 5

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає за неможливе. Про це заявив заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов.

«Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчинення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу збройних сил України», – заявив Воронцов.

За його словами, ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для наступу ЗСУ. Він додав, що охороняти ЗАЕС продовжать підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, триває 237-ма доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетних ударів та застосовувати ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури і житлових районів міст нашої країни. Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже 30 крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: війна Бахмут мобілізація путін росія Україна

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