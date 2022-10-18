Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня

Епіцентр найважчих боїв зараз розташований на Бахмутському напрямку

Президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що епіцентр найважчих боїв зараз розташований на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку.

«У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийти на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут, тому, дійсно, там дуже важкі бої», – сказала вона.

Маляр наголосила, що Збройні сили Україну гідно тримають оборону і не дають ворогу просунутись вперед, росіяни зараз перебувають на околицях міста.

До відома, триває 237 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.