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Головний митник Львівщини вигадав, як побороти корупцію на кордоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Головний митник Львівщини вигадав, як побороти корупцію на кордоні
Митники зараз тримаються за місце, а не за зарплату
фото з відкритих джерел

Голова Львівської митниці Андрій Кузнік: «Зарплата інспектора митниці 10-12 тис. грн. Цим коштом йому треба доїхати на роботу, купити собі форму, бо нам не видають»

Працівникам митниці, які безпосередньо стоять на кордоні, потрібно суттєво піднімати зарплатню, адже зарплата інспектора митниці 10-12 тис. грн. Про це у інтерв'ю виданню Zaxid.net розповів новий голова Львівської митниці Андрій Кузнік.

«Зарплата інспектора митниці 10-12 тис. грн. Цим коштом йому треба доїхати на роботу, купити собі форму, бо нам не видають, на жаль.Я вже не говорю про харчування та все інше», – розповідає Андрій Кузнік.

«Я не виправдовую корупцію, навпаки. Про випадки затримань на митниці я знаю плюс-мінус заздалегідь, бо я кожного дня спілкуюсь майже зі всіма правоохоронними органами. Якщо я буду попереджати корупцію лише розмовами, це ні до чого не призводить. Ми чекаємо, поки спрацюють співробітники правоохоронних органів, а потім у мене є шанс порушників звільнити», – додає він. 

На думку головного митника всі, хто контролює митницю, мають зарплати в 4-5 разів більші, ніж інспектор, який оглядає вантаж і приймає рішення щодо оформлення, тому зарплатню на митниці слід піднімати у декілька разів, і це допоможе побороти корупцію.

«Постійно спілкуюся зі своїм керівництвом про те, що треба підняти зарплати мінімум у два-три рази. В оперативника Нацполіції 30 тис. грн зарплата. Куди не глянь – в них нормальні зарплати», – зазначає митник. 

Він вважає, що якщо підняти зарплату співробітнику митниці, який безпосередньо стоїть на кордоні, він буде поважати себе і не слухатиме керівника, який буде йому казати що і як робити.

«У деяких моментах ті, що звільнені, слухали когось, хто їм допомагає жити чи виживати. Так не має бути. Інспектори мають отримувати зарплату, за яку вони будуть триматись. Зараз вони тримаються за місце, а не за зарплату. На жаль, така ситуація. Я нікого не виправдовую ні в чому. Але говоримо так, як є. Спільно з керівництвом Держмитслужби робимо все, щоб це змінити», – коментує Кузнік.

Щодо методів боротьби з корупцією, то максимально, що можна зробити щодо інспектора, звільнити його. «Для цього потрібен факт, перевірка за цим фактом, службове розслідування, потім дисциплінарне провадження. У рамках дисциплінарного провадження вже можемо звільнити особу. Але закон про державну службу та судова практика такі, що більшість звільнених згодом поновлюються», –  ділиться інформацією голова Львівської митниці.

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Теги: зарплата закон розслідування дружина кордон харчування інспектор

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