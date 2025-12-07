Росіяни масовано атакують Кременчук «шахедами»

Наразі масштаб руйнувань невідомий, влада поки не коментувала обстріл. Наслідки уточнюються

У ніч на 7 грудня Кременчук опинився під масованою атакою безпілотників. Близько 35 нових «шахедів» рухаються на місто з різних напрямків. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За попередніми даними, в результаті «прильоту» одного з дронів у місті виникла сильна пожежа. Очевидці повідомляють про великі хмари диму та сильний шум від вибухів, які чутно по всьому місту.

Наразі масштаб руйнувань невідомий, влада поки не коментувала обстріл. Наслідки уточнюються.

До слова, пізно ввечері, 6 грудня, у Фастові, що на Київщині пролунали потужні вибухи. Другу ніч поспіль місто опинилося під ударом російських окупантів

Нагадаємо, увечері, 6 грудня, російські окупаційні війська атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщині чотирма ударними безпілотниками типу «Герань-2»