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Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою
Раніше НАЗК під час моніторингу способу життя цього чиновника вже знайшло подарунок від батька у розмірі 3,9 млн грн
фото з відкритих джерел

Заступник голови Державної митної служби України, про якого йдеться, був звільнений з займаної посади 24 березня 2023 року

Цивільна дружина одного з керівників Державної митної служби Руслана Черкаського у 2022 році перевезла через кордон $760 тис. готівкою. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило проведення моніторингу способу життя двох київських посадовців: головного державного інспектора Державної податкової служби України та заступника Голови Державної митної служби України. Результати моніторингів НАЗК передало до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Національної поліції України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що партнерка заступника голови Державної митної служби України перевезла через кордон 760 тис. дол.

У 2020 році заступник голови Держмитслужби та його співмешканка мали 4,7 млн грн, 75 тис. євро та 255 тис. дол., тобто загальна сума грошових активів на той час становила понад 14,5 млн грн.

У 2021 році пара отримала дохід на суму 2,4 млн грн, а в першому кварталі 2022 року на суму майже 288 тис. грн (без урахування податків). Також у тому ж році чиновник продав нерухомість в Об’єднаних Арабських Еміратах на суму майже 6,3 млн грн. Тобто грошові активи декларанта та члена його сім’ї за 2020 рік, законні доходи за 2021 рік та перший квартал 2022 року загалом становили 23,6 млн грн.

«Проте згідно з відомостями, наданими Львівською митницею Державної митної служби України, співмешканка ексчиновника у 2022 році при перетині кордону України вивезла 760 тис. дол. На кордоні вона надала банківську довідку, у якій зазначено, що з поточного рахунку жінка зняла готівкою 1,3 млн дол. (в еквіваленті станом на 01.03.2022 – 38 025 000 грн). Тобто співмешканка зняла суттєво більшу суму, ніж вказано в офіційних доходах обох партнерів», – зазначають в НАЗК.

НАЗК направило матеріали до НАБУ для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення), та здійснення досудового слідства, щоб притягнути його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше НАЗК під час моніторингу способу життя цього чиновника вже знайшло подарунок від батька у розмірі 3,9 млн грн. 

Заступник голови Державної митної служби України, про якого йдеться, був звільнений з займаної посади 24 березня 2023 року рішенням Кабінету міністрів України. 

До слова, 11 квітня депутати Верховної Ради 260 голосами підтримали у першому читанні законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби

Теги: митниця гроші НАЗК

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