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Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти
фото ілюстративне

Сили ППО знищили 61 крилату ракету ворога із 71

Російські загарбники випустили по Україні 71 крилату ракету. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Противник завдав чергового масованого ракетного удару по території нашої країни. З 21:50 9 лютого до 12:00 10 лютого ним здійснено 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 – 43, «Калібр» – 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував сім ударних БПЛА типу Shahed», – йдеться в повідомленні.

Силами і засобами Збройних сил України та інших складових Сил оборони знищено 61 крилату ракету ворога та п'ять дронів.

«Авіаційні та ракетні атаки були здійснені із застосуванням літаків стратегічної авіації (ТУ-95) з акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак», – додав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість ракет, які випустили окупанти фото 1

Раніше повідомлялося, що російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях.

Нагадаємо, сьогодні дві російських ракети перетнули повітряний простір Молдови. Після цього вони пролетіли над Румунією, яка є країною НАТО. У Молдові заявили, що ракета РФ перетнула кордон над тимчасово окупованим Придністров’ям. Міноборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети.

Влучання зафіксовано у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях.

На Львівщині ракета впала поблизу автобусної зупинки.

До слова, триває 352-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста, ведуть наступальні операції та активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ. Противник, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: ракета війна росія окупанти Україна

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