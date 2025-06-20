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Шмигаль розповів, як уряд економить на держслужбовцях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Шмигаль розповів, як уряд економить на держслужбовцях
Держава за п’ять років скоротила 43 тис. державних службовців
фото з відкритих джерел

За п’ять років в Україні держслужбовців стало менше на 66 тисяч

В Україні за п’ять років перестали існувати 66 тисяч вакансій у державній службі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.

«Ми за останні п'ять років значно скоротити кількість державних службовців. До вашого відома, скорочено 66 тисяч вакансій і 43 тис. відповідних державних службовців за ці роки – це внесок уряду в економію державних коштів, який вже зроблений», – розповів він.

Прем’єр наголосив, що військові витрати фінансуються виключно Україною за рахунок українських платників податків. Інші витрати – соціальні, бюджетні, зокрема, економічні програми, фінансуються за кошти партнерів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2025 рік із рекордними видатками на оборону й безпеку країни – 2,23 трлн грн. На соціальну сферу передбачено 421 млрд гривень.

У Росії на оборону у 2025 році виділено 13,5 трлн рублів (понад $145 млрд), або 32,5% бюджетних коштів.

До слова, у 2024 році один день війни коштував Україні 5,7 млрд грн або $142 млн. Загалом видатки на оборону із фонду державного бюджету становили майже 2,1 трлн грн або $51,9 млрд. Водночас у 2025 році на оборону планують витратити 2,2 трлн грн – це понад чверть ВВП. Загалом очікується, що у 2025 році Україна отримає $22 млрд, з них 3 млрд євро від ЄС та $1 млрд від США вже було виділено.

А Російська Федерація щодня витрачає на війну проти України близько $1 млрд.

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Теги: фінансування війна бюджет державна служба Денис Шмигаль уряд

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