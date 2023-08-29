Горіховий Спас 2023 року: що категорично не можна робити

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів

29 серпня православні християни святкують третій Горіховий Спас 2022. Це свято також має наступні назви: Хлібний Спас, Полотняний, Малий, Холодний Спас, Нерукотворний Спас або день пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя.

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Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів. Свою назву отримало, бо святкується наприкінці серпня, коли дозріває та збирається ліщина та волоські горіхи.

Історія свята

Горіховий Спас є церковним святом, яке присвячене перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа у 944 році. Цей образ називають Нерукотворним через те, що він виник після того, як Ісус Христос поклав полотно до свого обличчя, і його чудове відображення залишилося на ньому. Також свято відоме як Нерукотворний Спас або Спас на полотні.

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У цей день зазвичай організовували ярмарки та торгували домотканими полотнами. В народі навіть курсувала приказка: «Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають».

Що святять на Горіховий Спас

Раніше в цей день несли до церкви полотно та льон. Вважалося, що речі, окроплені святою водою, можуть оздоровити людину. Також, за повір'ями, освячені речі допомагали проводити обряди та дізнатися про свою долю.

Зараз у церкві в цей день освячують горіхи, яблука, мед, виноград, хліб, горіхове листя та гілки. З освячених продуктів потім роблять настоянки, відвари та додають у консервацію. Освятити також можна хліб та свіжу випічку.

Крім того, на Горіховий Спас заведено святити та очищати колодязі. Після цього з них пили воду, а нові колодязі обходили довкола, завершуючи так літній цикл.

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Третій Горіховий Спас: стародавні традиції

Під час Горіхового Спаса, згідно із старовинними обрядами, у селі вибирали найдосвідченішу жінку, яку відправляли на перший збір горіхів. Кількість горіхів, яку вона збере, визначала кількість горіхів, яку повинні були зібрати інші мешканці села.

Третій Спас відзначався тим, що селяни випікали хліб, готували запаси на зиму, збирали горіхи та виготовляли з них настоянку. Вважалося, що ця настоянка має виняткові лікувальні властивості. Зокрема, відвар з горіхових перетинок допомагав при застудах і хворобах суглобів.

Згідно зі стародавніми звичаями, під час Горіхового Спаса можна було активно працювати, бо саме у цей час йшов активний збір врожаю овочів, фруктів та їх заготівлі на зиму, збір горіхів та молотьба борошна.

Народні прикмети: