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Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото
Прекрасний захід сонця в Києві
фото: glavcom.ua

Користувачі соцмереж масово публікують дивовижні світлини вечірнього Києва

8 серпня кияни спостерігали неймовірний захід сонця в столиці. Відтак користувачі соцмереж масово публікували красиві світлини та ділилися своїми знімками з іншими користувачами.

9 фото
На весь екран
Захід сонця в Києві
фото з соцмереж
«А літо минає... Іду по мосту через Русанівський канал. Не можна ходити в одному місці – всі стоять і фотографують. Я теж піддався стадному інстинкту»
«А літо минає... Іду по мосту через Русанівський канал. Не можна ходити в одному місці – всі стоять і фотографують. Я теж піддався стадному інстинкту»
фото: Олександр Онуфрієнко
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 1
фото: скріншот з соцмереж
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 2
фото: скріншот з соцмереж
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 3
фото: скріншот з соцмереж
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 4
фото: скріншот з соцмереж
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 5
фото: скріншот з соцмереж
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото фото 6
фото: скріншот з соцмереж
Вечірній Київ
Вечірній Київ
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається мінлива хмарність. У більшості українських областей падали грозові дощі.

До слова, середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Впродовж дня очікується +23+29 градусів. Вдень 9-го серпня опадів у більшості областей України не передбачається.

Теги: Київ фото Сонце погода

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