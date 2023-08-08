Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото
Користувачі соцмереж масово публікують дивовижні світлини вечірнього Києва
8 серпня кияни спостерігали неймовірний захід сонця в столиці. Відтак користувачі соцмереж масово публікували красиві світлини та ділилися своїми знімками з іншими користувачами.
Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається мінлива хмарність. У більшості українських областей падали грозові дощі.
До слова, середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Впродовж дня очікується +23+29 градусів. Вдень 9-го серпня опадів у більшості областей України не передбачається.
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