Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото

Користувачі соцмереж масово публікують дивовижні світлини вечірнього Києва

8 серпня кияни спостерігали неймовірний захід сонця в столиці. Відтак користувачі соцмереж масово публікували красиві світлини та ділилися своїми знімками з іншими користувачами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

9 фото На весь екран















Захід сонця в Києві фото з соцмереж

«А літо минає... Іду по мосту через Русанівський канал. Не можна ходити в одному місці – всі стоять і фотографують. Я теж піддався стадному інстинкту» фото: Олександр Онуфрієнко

фото: скріншот з соцмереж

фото: скріншот з соцмереж

фото: скріншот з соцмереж

фото: скріншот з соцмереж

фото: скріншот з соцмереж

фото: скріншот з соцмереж

Вечірній Київ фото: glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні в Україні спостерігається мінлива хмарність. У більшості українських областей падали грозові дощі.

До слова, середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Впродовж дня очікується +23+29 градусів. Вдень 9-го серпня опадів у більшості областей України не передбачається.