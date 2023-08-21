У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня

На Київщині буде мінлива хмарність протягом дня

У понеділок 21 серпня в Україні буде мінлива хмарність впродовж дня. Опади можливі лише у північних та більшості центральних регіонах. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Вночі по всій території України не передбачається опадів. Проте вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях можливі короткочасні дощі та грози. У решті регіонів опадів не очікується. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Вночі температура повітря в Україні становитиме від 16 до 21 градуса, а вдень термометри покажуть від 27 до 32 градусів. У південній частині країни, зокрема, очікується нічна температура від 20 до 25 градусів, а денна - від 33 до 37 градусів.

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На Київщині буде мінлива хмарність протягом дня. Вночі опадів не передбачається, однак вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Вночі температура повітря становитиме від 16 до 21 градуса, а вдень термометри покажуть від 27 до 32 градусів.

У Києві, нічна температура коливатиметься від 18 до 20 градусів, а вдень - від 28 до 30 градусів.