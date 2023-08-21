Головна Новини
search button user button menu button

У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
фото: glavcom.ua

На Київщині буде мінлива хмарність протягом дня

У понеділок 21 серпня в Україні буде мінлива хмарність впродовж дня. Опади можливі лише у північних та більшості центральних регіонах. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі по всій території України не передбачається опадів. Проте вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях можливі короткочасні дощі та грози. У решті регіонів опадів не очікується. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Вночі температура повітря в Україні становитиме від 16 до 21 градуса, а вдень термометри покажуть від 27 до 32 градусів. У південній частині країни, зокрема, очікується нічна температура від 20 до 25 градусів, а денна - від 33 до 37 градусів.

У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня фото 1

На Київщині буде мінлива хмарність протягом дня. Вночі опадів не передбачається, однак вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

 Вночі температура повітря становитиме від 16 до 21 градуса, а вдень термометри покажуть від 27 до 32 градусів.

У Києві, нічна температура коливатиметься від 18 до 20 градусів, а вдень - від 28 до 30 градусів.

Читайте також: 21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: гроза свято традиції вітер повітря

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 липня на більшості території країни буде сухо
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
23 липня, 05:23
Оголошено І рівень небезпечності
Україну накриють грози: де вируватиме негода
21 липня, 08:54
День державності доводить, що українців не зламати й утверджує зв’язок сучасного покоління з багатьма попередніми
День Української державності: чому свято нині важливе для українців
28 липня, 07:11
3 серпня віряни вшановують пам'ять святого пророка Єзикиїля
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 серпня, 00:17
Через негоду оголошений перший рівень небезпеки
Затоплені переходи, затримується транспорт: столицю накрила потужна злива (відео)
31 липня, 16:53
Польща готується провести найбільший військовий парад з 1989 року
Польща цьогоріч проведе найбільший військовий парад з 1989 року
7 серпня, 03:27
Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 11 рятувальників
У Хусті горів собор Московської церкви (відео)
30 липня, 20:48
США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски
США перехопили бомбардувальники Росії поблизу Аляски
14 серпня, 22:16
Температура вдень становитиме приблизно 19-28°
Низку областей накриють грозові дощі, місцями град: прогноз погоди на 12 серпня
12 серпня, 04:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
14K
Жителі Київщини на три доби залишаться без світла: перелік адрес
5802
Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки
4921
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
3961
Ракетний удар по Чернігову. Арестович пригадав, за що його вигнали з Банкової
3790
Саміт G20: Росія заблокувала декларацію міністрів із засудженням війни проти України

Новини

У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня
Сьогодні, 04:57
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Вчора, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
19 серпня, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
19 серпня, 06:59

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту