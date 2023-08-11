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11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня – Різдво Миколи Чудотворця
фото: Depositphotos

Цього дня прийнято відвідувати церкву, де проходять урочисті молебні на честь Святого Миколая

У п’ятницю 11 серпня світова спільнота відзначає День кінетичного піску. Віряни вшановують пам’ять Святого Миколая Чудотворця.

День кінетичного піску

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фото з відкритих джерел

Цієї п’ятниці святкується День кінетичного піску. Головна мета дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Історія свята починається з 2020 року.

У цей день прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.

Кінетичний пісок – це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Різдво Миколая Чудотворця

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: facedobra.com

На відміну від більш відомих свят – Дня Святого Миколая 19 грудня (день смерті Святого Миколая) та Весняного Миколая 22 травня (день перенесення мощей святого в італійське місто Барі), – це свято довгий час було забутим у православній традиції.

Різдво Миколая Чудотворця було запроваджено у IX столітті разом із хрещенням Київської Русі. Під час правління Катерини ІІ у Російській імперії свято було скасоване, після чого про нього забули аж до ХХІ століття. У 2004 році Різдво Святителя Миколая Чудотворця було відновлене православною церквою.

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Традиції та звичаї на Різдво Миколая Чудотворця

У цей день прийнято відвідувати церкву, де проходять урочисті молебні на знак вшанування пам’яті Святого Миколая. За народним уявленням, Миколай Чудотворець є одним з найбільш наближених до Бога, тож молитви до нього у цей день вважаються дуже ефективними, особливо для хворих та знедолених.

Різдво Святителя Миколая Чудотворця у давнину нагадувало про наближення осені. Доволі часто вранці цього дня можна було помітити туман, який віщував гарний врожай ячменя і вівса. Відсутність заморозків цього дня пророкувала теплий початок осені, а якщо овес зеленіє вдруге за сезон, то варто очікувати багато дощів восени.

Жителі сіл збирали гриби і горіхи. Знахарі в цей день ходили по дворах і читали змови від злодіїв і розбійників. Ще вірили, що вночі відьми приходять корів доїти, після чого тварини починають чахнути просто на очах. Щоб цього не сталося, хліва міцно замикали, а всередині вішали різні обереги (червоні шовкові стрічки, квіти соняшника, чортополох, кропиву).

Що не можна робити на Миколая Чудотворця

  • Наші пращури вважали, що у цей день не можна давати в борг, а свої борги варто повернути.
  • Як і під час інших церковних свят, на Різдво Миколая Чудотворця не можна поратися в городі та саду, шити, в’язати, займатися прибиранням або пранням.
  • Категорично заборонено лаятися, особливо зі своїми близькими, адже цей день має бути призначено для духовного розвитку і бажано провести його у гармонії із собою та іншими людьми.

Прикмети та повір’я

  • Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
  • Ранковий туман – до поганого збору меду.
  • Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.
  • Зелений овес – до дощової осені.
  • Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
  • Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Пам’ятні дати 11 серпня

  • 1707 рік – Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали «Вічний альянс», що гарантує взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони;
  • 1866 рік – у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах;
  • 1877 рік – американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос;
  • 1906 рік – у Великій Британії Юджин Ласт отримав патент на звукове кіно;
  • 1926 рік – компанія Kodak оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки;
  • 1989 рік – пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України;
  • 2003 рік – українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії;
  • 2008 рік – російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті;
  • 2011 рік – запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка;
  • 2016 рік – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтверджує позицію щодо територіальної цілісності України.

Іменини

11 серпня іменини святкують Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.

Теги: свята православна церква традиції

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