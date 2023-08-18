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Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
фото: glavcom.ua

Дощитиме в Карпатах, де також можливі грози

У п'ятницю, 18 серпня в Україні буде спекотно - до 33° тепла. Короткочасні дощі передбачаються лише у Карпатському регіоні. Про це інформує Укргідрометцентр.

Очікується, що дощі будуть в Карпатах, де також можливі грози. На інших територіях України опадів не передбачається.

Вночі стовпчики термометрів покажуть 15-20° тепла.  Протягом дня, на більшості території України повітря прогріється до +28-33°. Втім, у південній частині буде спека - до 35° тепла. 

Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня фото 1

У Київській області опадів на 18 серпня не передбачається. Очікується сонячна погода. Крім цього, синоптики застерігають про підвищений рівень пожежної небезпеки в регіоні від 1 до -20 серпня.

У столиці температура ночі коливатиметься між +17-19°C, а вдень підніметься до 30-32°C.

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Теги: спека Укргідрометцентр повітря традиції свято погода

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