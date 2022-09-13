Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рαшиcτів: цифра шокує

Усього за пару днів контраступу ЗСУ демілітаризували РФ на $670 млн

Видання Forbes оцінило приблизну вартість знищеної та трофейної техніки окупантів, здобутої ЗСУ під час контрнаступу на Харківському напрямку.

Протягом 6-11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн. Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині (яка саме – важко достеменно встановити). Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» ($57 млн), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему «Зоопарк-1М» ($25 млн).

Не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн.

Кількість населення найбільших звільнених українських міст

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку – переломний момент у війні, припускають військові експерти, опитані The Economist.

Як відомо, Пентагон зафіксував втечу російських військ з Харківщини в РФ.

Крім того, на Харківщині ЗСУ взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ – Die Welt.