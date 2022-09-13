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Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рαшиcτів: цифра шокує

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рαшиcτів: цифра шокує
Українські захисники напередодні вийшли на кордон із РФ
фото: Генштаб

Усього за пару днів контраступу ЗСУ демілітаризували РФ на $670 млн  

Видання Forbes оцінило приблизну вартість знищеної та трофейної техніки окупантів, здобутої ЗСУ під час контрнаступу на Харківському напрямку.

Протягом 6-11 вересня, за даними Генерального штабу, знищено 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість яких, за оцінкою Forbes, перевищує $670 млн. Значну частину техніки було знищено в ході контрнаступу на Харківщині (яка саме – важко достеменно встановити). Втрати противника становили 86 танків та 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів та 46 одиниць іншої техніки.

Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рαшиcτів: цифра шокує фото 1

Найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» ($57 млн), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 млн) та контрбатарейну радіолокаційну систему «Зоопарк-1М» ($25 млн).

Не всю втрачену росіянами техніку знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 млн, у тому числі дев’ять гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад $43 млн. 

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Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку – переломний момент у війні, припускають військові експерти, опитані The Economist.

Як відомо, Пентагон зафіксував втечу російських військ з Харківщини в РФ

Крім того, на Харківщині ЗСУ взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ – Die Welt.

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Теги: втрати Forbes Міноборони контрнаступ Москва звільнення військові окупанти Харківщина винищувач Генштаб

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