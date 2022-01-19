Печерський суд оголосив запобіжний захід Порошенку (трансляція)

Прокуратура просила на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень

Сьогодні Печерський районний суд Києва має оголосити запобіжний захід Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Близько 13:50 експрезидент у вишиванці прийшов до будівлі суду.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Сьогоднішнє засідання мало продовжитися о 14:00, проте розпочалося близько 14:.Нагадаємо, що прокуратура просить мільярд гривень за Порошенка.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирають запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.