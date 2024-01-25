Гуменюк розповіла, чому росіяни запускають «Шахеди» з моря

Росіяни запускають безпілотники з моря, аби їх не почули мобільні групи ППО

Російські окупанти запускають «Шахеди» з моря, аби приглушити звук їхнього наближення до житлових кварталів міст. Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Ця тактика не нова. Вони використовували її від самого початку, коли намагалися приглушити характерний звук, який видає безпілотник здалеку. І не таємниця, що по таких баражуючих снарядах працюють мобільні вогневі групи, а вони часто орієнтуються саме на звук насамперед, а потім уже застосовують інші засоби», – сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що в такий спосіб окупанти намагаються максимально обходити системи ППО.

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«Після цього дрони дуже різко з’являються над узбережжям і далі прямують безпосередньо в житлові квартали», – додала Наталія Гуменюк.

За її словами, припортова інфраструктура Одеської області залишається в полі уваги ворога, тому ЗСУ намагаються збивати дрони над морем.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти шукають нову тактику застосування безпілотників. Зокрема, росіяни використовують низький прохід дронів над водою, максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів ППО.