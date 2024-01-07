Удар по житловому будинку в Дніпрі: рятувальники показали фото наслідків атаки

Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі

Увечері 6 січня російські окупаційні війська атакували ударними безпілотниками Дніпро, унаслідок чого був пошкоджений житловий будинок. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі. Рятувальники врятували шістьох людей, з яких двоє дітей. Загиблих немає.

«До ліквідації наслідків ворожої атаки по місту залучено 45 рятувальників та 11 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області», – заявили у відомстві.

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Як повідомлялося, увечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. У результаті чого постраждали дві людини. Унаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Також дві людини самостійно звернулися за медичною допомогою в лікарню. Силами ППО було знищено 7 безпілотників. Ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.