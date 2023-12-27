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США надають Україні нову військову допомогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США надають Україні нову військову допомогу
Штати нададуть Україні пакет військової допомоги на $250 млн
фото з відкритих джерел

Пакет допомоги, зокрема, включає додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення стало п'ятдесят четвертим траншем допомоги, яку адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року», – йдеться в заяві.

Новий пакет допомоги включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби та інше обладнання, що допоможе Україні протистояти російській агресії.

Пакет включатиме:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • зенітні ракети Stinger;
  • компоненти системи ППО;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 15 млн патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • запчастини, медичне обладнання, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Раніше повідомлялося, що до кінця року Білий дім планує оголосити останній пакет допомоги Україні, на який залишились гроші і який не потребує схвалення додаткового фінансування з боку Конгресу США.

Нагадаємо, уже до 30 грудня у міністерства оборони США закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну. 

У Верхній палаті Сенату США вважають, що переговори щодо фінансування, яке передбачає кошти для України, мають прогрес, однак голосування за законопроєкт, ймовірно, відбудеться вже наступного року.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Теги: боєприпаси Ентоні Блінкен системи ППО США

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