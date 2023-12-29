Через атаку росіян в Одесі двоє загиблих та багато поранених (фото)
На місці працюють всі відповідні служби
Після нічної атаки дронами, зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар. Ворог поцілив у житлові будинки мирних жителів. Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер.
«15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей – шести та восьми років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.
На місці працюють всі відповідні служби.
Щодо нічної атаки ударними безпілотниками. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.
А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
10 «шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Нагадаємо, вранці 29 в Україні вдруге за ранок у більшості областей оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Як повідомлялося, близько 5-ї години ранку 29 грудня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку на Харків. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Харків двома видами ракет: С-300 та Х-22. відомо про щонайменше вісім прильотів по місту.
Близько 7-ї години ранку окупанти знову вдарили по Харкову ракетами.
Також у Львові пролунали вибухи. Мер міста повідомив про два влучання. Понад десять «Шахедів» атакували Львівщину. Є загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові.
До того ж, у Львівській області працювала протиповітряна оборона. За словами Максима Козицького, ППО працювала у Яворівському районі області.
Рано-вранці 29 грудня російські окупанти завдали ракетний удар по Конотопу.
Під час дронової атаки росіян в одній з багатоповерхівок Одеси виникла пожежа. Мер Одеси Геннадій Труханов показав пошкоджену багатоповерхівку.
Також багатоповерхівка загорілась і у Києві. Крім того, у столиці палають складські приміщення. Вибухом пошкоджено станцію метро.
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