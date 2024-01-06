На Хмельниччині пролунали вибухи

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу «Шахед» у Хмельницькій області

У ніч на 6 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це інформує «Суспільне».

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Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників типу «Шахед» у Хмельницькій області. Повідомлялося, що дрон-камікадзе рухався до Старокостянтинова, але кілька разів змінював свій курс у районі обласного центру.

Згодом перший заступник голови військової адміністрації Хмельницької області Сергій Тюрін підтвердив, що в області були звуки вибухів. За його словами, це працювали сили ППО. Даних щодо постраждалих немає.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 6 січня російські загарбники завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Унаслідок обстрілів є поранені. За попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.

До слова, увечері 5 січня у Криму в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Як повідомляють місцеві, у районі Євпаторії було чутно до десяти вибухів. Також про вибухи повідомили у Сакському районі. Окупанти перекрили міст через Керченську протоку. Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.