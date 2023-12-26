На Одещині ворог поцілив по території інфраструктурного об’єкту: деталі

Сили ППО знищили дев'ять ударних дронів росіян

За дві хвилі російських атак протяжністю 2 і 4 год. у ніч на 26 грудня, підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити дев'ять ударних БпЛА типу Shahed-131/136 ворога. Зокрема по чотири в Одеській та Миколаївській областях і один на Херсонщині. Про це повідомляє пресцентр Сил оборони півдня.

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Утім? влучань не вдалося уникнути. « В Одеському районі ворог поцілив по відкритій території одного з інфраструктурних об'єктів. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 26 грудня російський безпілотник типу Shahed 131/136 у Миколаєві поцілив у промислове підприємство, пошкоджені складські приміщення. Протиповітряна оборона вночі знищила над Миколаївщиною чотири ворожі «Шахеди».

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Триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень.

За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 18 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 12 ударних БпЛА знищено.