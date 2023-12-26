ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів

Минулої доби вночі ЗСУ не фіксували обстрілів по населених пунктах правобережжя

Після збиття декількох російських винищувачів фіксується затишшя використання авіації ворога та зниження активності артилерії. Про це розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Ми говоримо про очевидне затишшя з використанням авіації на нашому напрямку. Після збиття одразу чотирьох літаків у нашій зоні відповідальності ворог припинив використання тактичної авіації для пуску керованих авіабомб. Очевидним є і зниження активності артилерії», – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що зокрема, минулої доби вночі ЗСУ не фіксували обстрілів по населених пунктах правобережжя.

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«Це говорить про результативність нашої бойової роботи», – додала речниця.

Нагадаємо, за три дні Сили оборони збили п'ять російських винищувачів. Крім багатоцільового Су-30, уразили чотири бомбардувальники Су-34 – на півдні та на Донеччині. Тому окупанти, ймовірно, зроблять паузу і переосмислюватимуть свої подальші дії.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.