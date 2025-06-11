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Чому Україна не називає кількість звільнених із російського полону – пояснення ГУР

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Чому Україна не називає кількість звільнених із російського полону – пояснення ГУР
10 червня відбувся обмін полоненими
фото: Офіс президента

«Не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться»

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов пояснив, чому Україна не називає кількість звільнених з російського полону. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає «Главком».

За його словами, представники України навмисно не називають кількість захисників, повернутих із російського полону у рамках великого обміну, оскільки будь-які коментарі впливають на процес.

«Сьогодні, в тому числі по-живому, переговори в надзвичайно складних умовах тривали всі ці дні, вони супроводжувалися активною інформаційною атакою з боку ворога, дезінформаційною компанією, спробою тиску на рідних наших полонених захисників. Ми не коментуємо зараз цифри, і це дуже важливо. Я окремо хотів би наголосити, поки не завершиться обмін, важливо не коментувати конкретні цифри», – сказав Юсов.

Представник ГУР звернувся до експертів, а також анонімних Telegram-каналів і джерел, щоб закликати утриматись від поширення будь-які неперевірені дані щодо обміну полоненими.

«Якщо ви дієте в інтересах України й дбаєте про інтереси наших захисників, не поширюйте неперевірених даних, не коментуйте цифри, поки всі етапи зараз не завершаться. Це безпосередньо впливає на процеси», – повідомили в ГУР.

Нагадаємо, Україна та Російська Федерація провели черговий етап обміну полоненими. За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів.

Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. 

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

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Теги: ГУР полон обмін полоненими обмін

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