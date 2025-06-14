Трамп поділився деталями телефонної розмови з Путіним

Дзвінок тривав приблизно годину

14 червня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін зідзвонювались. Трамп поінформував, про що президенти говорили. Деталями поділився у соціальній мережі, передає «Главком».

Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження».

«Але, що важливіше, поговорити про Іран – країну, яку він добре знає», – продовжив Трамп. Також він зазначив, що вони довго розмовляли, і що мало обговорювали російсько-українську війну. Дзвінок тривав приблизно годину.

Водночас додав, що тема України та Росії буде обговорюватись вже наступного тижня, але не повідомив деталей.

«Він (Путін – «Главком») здійснює заплановані обміни полоненими – велика кількість полонених негайно обмінюється з обох сторін. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має завершитися. Я ж йому пояснив, що його війна також має закінчитися», – підсумував господар Білого дому.

До слова, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною».

Крім того, російський диктатор підтвердив готовність РФ продовжувати переговори з Україною після 22 червня. Тим часом Трамп вкотре підтвердив зацікавленість у якнайшвидшому закінченні конфлікту в Україні.

Варто зазначити, що 14 червня президенту США Дональду Трампу виповнюється 79 років. У матеріалі «Главкома» «Дональд Трамп. Сеанс психоаналізу в день народження» вказано, що Трамп готує грандіозний парад – формально він буде присвячений 250-річчю армії США.

Але фактично немає сумнівів у тому, що американський лідер оберне його на свій індивідуальний тріумф. Хоча причин тріумфувати у Трампа, здається, небагато..