Полонений окупант здивував причиною, через яку пішов воювати

Убивати українців росіянин вирішив, бо вдома знудився

Окупант Андрій Андрєєв із Воронежа пробув у полоні лічені дні. Він потрапив до рук українських військових 5 червня, а вже 14 червня вирушив на обмін. Його, як пораненого, відправили на батьківщину просто з лінії фронту. Росіянин заявив, добровільно підписав контракт, проблем із грошима і законом не мав. Убивати українців вирішив, бо вдома знудився. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Хочу жить».

«Монотонність оця вся закрутила, одне й те саме, не знав, куди себе подіти. Думаю, дочці хоча б щось зароблю і піду в один край. Але доля дала другий шанс», – пояснив окупант.

За словами росіянина, він пішов воювати, щоб… знайти людей.

Відбувся четвертий день обміну за формулою «всіх на всіх» у двох категоріях

«На війні багато різних історій – хто туди потрапляє, навіщо», – філософствує Андрєєв.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту.

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець.

Раніше розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону.

«Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Коронаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому», – додав представник розвідки.