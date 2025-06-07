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На Одещині росіяни дронами пошкодили храм

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Одещині росіяни дронами пошкодили храм
Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється
фото: Офіс генерального прокурора

На Одещині розпочато розслідування за фактом атаки БПЛА: пошкоджено храм та інфраструктуру

Росіяни вночі 7 червня атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені будівля храма та інша інфраструктура селища Овідіополь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Чорноморської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, передбачених частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

На Одещині росіяни дронами пошкодили храм фото 1
фото: Офіс генерального прокурора

Наразі повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують усі наслідки ворожої атаки для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, окупаційна армія завдала масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

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Теги: Одеса безпілотник росія

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