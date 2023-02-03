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«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території
фото з відкритих джерел

За першу ж добу подано чимало анкет

Українці активно подають заявки на вступ до штурмових бригад «Гвардії наступу». Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

«У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально у четвер, але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально під формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат», – наголосила вона.

Нагадаємо, що штурмові бригади «Гвардії наступу», до яких можуть вступати добровольці, націлені на посилення сил оборони та на звільнення окупованих територій України. Основу таких підрозділів складатимуть діючі поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

Людина яка хоче приєднатися до «Гвардії наступу» може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються. Можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, чи це бригада Нацполіції «Лють», чи бригади Держприкордонслужби «Сталевий кордон» чи шість бригад Нацгвардії. Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він обрав.

Для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських.

Теги: МВС добровольці деокупація

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