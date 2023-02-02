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Хто стане новим міністром внутрішніх справ. Названо три ключових претенденти

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто стане новим міністром внутрішніх справ. Названо три ключових претенденти
Офіс президента обирає серед кількох кандидатів, які можуть очолити відомство
колаж: Главком

Банкова в рукаві має «джокера» і фінальну ставку може зробити саме на нього

Офіс президента стоїть перед вибором нового міністра внутрішніх справ України. Наразі його обов’язки тимчасово виконує колишній керівник Нацполіції Ігор Клименко, у якого є чималі шанси зайняти посаду міністра офіційно. Крім того, на керівне місце у відомстві претендує голова парламентського комітету з правової політики Денис Маслов та голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Про це повідомляє «Главком», проаналізувавши заслуги основних претендентів на міністерське крісло та вирахувавши, що може схилити шальки терезів на їхню користь.

Навколо того, хто займе крісло Дениса Монастирського, точиться чимало розмов та прогнозів. Очільник Міністерства внутрішніх справ трагічно загинув разом з верхівкою відомства в авіакатастрофі у Броварах. Зараз обов’язки міністра виконує колишній керівник Нацполіції Ігор Клименко. Уряд в оперативному режимі, буквально через кілька годин після трагедії, призначив його тимчасово виконуючим обов’язки.

Саме Клименко, за версією опитаних «Главкомом» депутатів з профільного комітету, має найбільші шанси очолити відомство.

«Він добре знає систему зсередини. Логічно було б зупинитися на ньому. Але у нього є один очевидний «мінус» – немає серйозної фігури, яка б лобіювала його на Банковій», – ділиться думками один із депутатів.

Інший депутат на правах анонімності запевняє: Банкова діятиме з призначенням глави МВС за тією ж схемою, що була використана при визначенні Монастирського. А саме – відправить на посаду міністра керівника одного із профільних комітетів. Однак наразі мова йде не про голову комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса, а про очільника комітету з правової політики, «слугу народу» Дениса Маслова. У останнього в активі непогані робочі стосунки з депутатським корпусом, а тому – він може мати підтримку двох комітетів.

Але, як стверджують джерела «Главкома», Банкова в рукаві має «джокера», і фінальну ставку може зробити саме на нього. Це Олег Синєгубов, нинішній очільник Харківської обладміністрації.

Синєгубов дійсно може претендувати на посаду як випускник профільної Академії МВС. Проте, наскільки ця кандидатура здатна пройти зал парламенту – питання відкрите.

«Ми його взагалі не знаємо. Звичайно, Банкова може його просити підтримати. Будемо тоді визначатися», –  каже депутат із профільного комітету. 

Фінальне рішення щодо очільника МВС буде за Офісом президента. Надто важливою є ця позиція, особливо враховуючи військовий час та можливість для стати альтернативним джерелом інформації про ситуацію в країні для президента.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

Після цього Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Раніше повідомлялося, що СБУ прийшла з обшуками до ексголови МВС Авакова.

Читайте також: Битва за «внутрішні справи». Хто претендує на міністерство?
Теги: Денис Маслов Олег Синєгубов Ігор Клименко МВС міністр

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