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Іноземні солдати в школах Черкас: влада міста розвінчали новий фейк Кремля

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Іноземні солдати в школах Черкас: влада міста розвінчали новий фейк Кремля
Російська пропаганда поширила інформацію про те, що в школах та дитячих садках Черкас нібито розміщують польських, німецьких та французьких військових
фото ілюстративне

Очільник Черкаської ОВА вкотре наголосив, що довіряти потрібно лише перевіреним джерелам інформації

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець спростував черговий фейк російської пропаганди про те, що у школах та дитячих садках Черкас нібито розміщують польських, німецьких та французьких військових. Навчальні заклади Черкаської області використовуються тільки за призначенням, написав Табурець у Telegram. 

Російські Telegram-канали поширили інформацію про те, що в черкаських школах нібито розміщують іноземних солдатів із Польщі, Німеччини та Франції.

«Друзі! Ви ж пам’ятаєте про інформаційну гігієну? Під час війни це особливо важливо. Російські чи будь-які інші сумнівні пабліки постійно публікують маніпулятивну інформацію, є інструментом ворожих ІПСО (спеціальних інформаційно-психологічних операцій). Політ хворої фантазії в них без меж, як ми з вами неодноразово переконувались. Про всяк випадок наголошу: наші садочки та школи використовуються винятково за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги», – написав Табурець.
Очільник Черкаської ОВА вкотре наголосив, що довіряти потрібно лише перевіреним джерелам інформації. Та запевнив, що мешканців Черкащини він завжди оперативно інформує про все важливе.

Цю заяву Табурець зробив на тлі чуток поширених російською пропагандою про те, що в школах та дитячих садках Черкас нібито розміщують польських, німецьких та французьких військових.

Раніше російські пропагандисти поширюють фейкові новини про те, що Україна планує масове закриття університетів, щоб відправити студентів на фронт.

Також російські пропагандисти поширюють фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. 

Теги: Черкащина фейк росія військові

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