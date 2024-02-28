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Скільки запасів газу має Європа: офіційні дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки запасів газу має Європа: офіційні дані
У країнах ЄС достатній рівень запасів газу
фото: FlyOfSwallow

Асоціація операторів газової інфраструктури Європи: запаси газу в Європі становлять близько 64%

Запаси у підземних сховищах газу (ПСГ) Європи у лютому на рекордному рівні – близько 64%. Про це офіційно повідомила Асоціація операторів газової інфраструктури Європи (GIE). За інформацією асоціації, зараз у них 70,62 млрд. кубометрів газу. Минулий сезон відбору газу з Пунктів підготовки газу (ПГГ) завершився 7 квітня 2023, коли в них залишалося 55,47% запасів.

Сумарний відбір із ПСГ Європи з початку опалювального сезону становить понад 43,5 млрд. кубометрів. При цьому вартість газу на європейській біржі опускалася нижче за $250 за 1 тисячу кубометрів вперше з квітня 2021 року.

До слова, Європа змогла уникнути енергетичної кризи завдяки теплій зимі, а також країни накопичили занадто багато природного газу за високими цінами. Про це пише видання Bussines Insider.

Країни регіону накопичили стільки природного газу за вищими цінами, що тепер ЄС «застряг» із запасами палива, ринкова вартість якого знецінилася.

Наприклад, базові ф’ючерси на голландський природний газ цього року впали майже на 28% до приблизно 53 євро, або 57 доларів США, за мегават-годину. Нідерландські ф’ючерси на природний газ також на 85% нижчі за рекордно високий рівень у 349 євро за мегават-годину в серпні. 

Сплеск цін був викликаний побоюваннями, що Європу застане жорстока зима, оскільки Росія – ключовий постачальник – продовжуватиме скорочувати газові потоки на континент у відповідь на санкції Заходу через вторгнення в Україну.

Але сувора зима, до якої вона була повністю готова, не настала – Європа пережила третій найтепліший січень у 2023 році із середньою температурою на 2,2 градуси вище, ніж у середньому з 1991 по 2020 рік.

Нагадаємо, Європейський Союз не зацікавлений у продовженні контракту транзиту російського газу через Україну. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає Reuters. За словами єврокомісарки, країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.Європа намагається позбутися імпорту російського газу після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Читайте також: Австрія збирається розірвати контракт на постачання газу з Росії
Теги: Італія газ Газпром санкції Словаччина Європа росія росіяни Європейський союз

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